Непокорната дъщеря на бившия кубински лидер Фидел Кастро – Алина Фернандес разказва за живота си в сянката на баща ѝ, който е една от най-противоречивите политически фигури на 20 век, в интервю пред Цветина Петкова.

„Определено да говориш с Фидел Кастро беше безполезно – той чуваше само себе си. Понякога имах надежда, че евентуално бих могла да проникна в ума му, но после се разубеждавах. Мисля, че пред страната определено има страхотно бъдеще, ако управляващите се посветят на добруването на народа, а не на егото си. Всички ние, които искаме да се завърнем в Куба, можем да възстановим заедно страната, като инвестираме в нея“, разказва Фернандес.

Какво още споделя тя за документалния филм „Дъщерята на революцията“ и съдбата на кубинците - гледайте днес в „Офанзива“ по NOVA NEWS.

Редактор: Цветина Петкова