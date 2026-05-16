Снимка: revsdaughter.com В АВАНС
-
Директорът на ЦРУ посети Куба
-
Енергийна криза без прецедент: Куба остана без дизел и мазут, Хавана потъва в тъмнина почти денонощно
-
Два милиона гледаха Шакира безплатно в Рио де Жанейро
-
САЩ разглеждат последното предложение за примирие на Иран
-
Тръмп сравни американския флот с пирати
-
Горивата в САЩ поскъпнаха с 44% за два месеца
Какво споделя тя за документалния филм „Дъщерята на революцията“ и съдбата на кубинците гледайте в 18:30 ч.
Непокорната дъщеря на бившия кубински лидер Фидел Кастро – Алина Фернандес разказва за живота си в сянката на баща ѝ, който е една от най-противоречивите политически фигури на 20 век, в интервю пред Цветина Петкова.
„Определено да говориш с Фидел Кастро беше безполезно – той чуваше само себе си. Понякога имах надежда, че евентуално бих могла да проникна в ума му, но после се разубеждавах. Мисля, че пред страната определено има страхотно бъдеще, ако управляващите се посветят на добруването на народа, а не на егото си. Всички ние, които искаме да се завърнем в Куба, можем да възстановим заедно страната, като инвестираме в нея“, разказва Фернандес.
Какво още споделя тя за документалния филм „Дъщерята на революцията“ и съдбата на кубинците - гледайте днес в „Офанзива“ по NOVA NEWS.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни