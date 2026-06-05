На дъното на плувен басейн в Дубай играчи се гмуркат с маски, шнорхели и плавници, борейки се да победят. В емирството се провежда Шампионат по подводен хокей - спорт, който изисква не само бързина и координация, но и способност да задържиш дъха си под вода, докато се състезаваш с противника. Той води началото си от Великобритания през 50-те години на миналия век, но днес се играе в редица държави по света, включително и в Обединените арабски емирства.



Дубай и Абу Даби, където са двата основни клуба в страната, вече работят за създаването на съвместен отбор, който да представи Обединените арабски емирства на международни състезания. Следващата голяма цел е участие в Азиатското първенство по подводен хокей това лято в Индонезия.

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"Това е един от най-интензивните спортове, които можете да практикувате. Не само тренирате като професионален атлет, но и трябва да задържате дъха си, докато го правите. В Обединените арабски емирства започнахме да практикуваме този спорт през 2017 година с малка група хора. В рамките на няколко месеца се разраснахме значително. Сега в страната има близо 100 играчи, като във всеки един отбор може да има играчи от девет или десет различни националности", заяви Филип Бедфорд, председател на отбора по подводен хокей в Дубай.

"Това е нещо ново и необичайно, а в същото време виждам как физическата ми форма се подобрява с всяка тренировка. Предизвикателно и забавно е", споделя Алисън Кук, състезател по подводен хокей.

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"Състезателите тук са от най-различни националности. Трудно е да събереш хората за тренировка, защото всеки има натоварен график. Най-голямото предизвикателство е да намериш основната си група и да използваш тези, които сплотяват отбора. Тогава ще привлечеш всички допълнителни играчи, хората, които идват от време на време", подчерта и Луис Кокс, състезател по подводен хокей.

Редактор: Станимира Шикова