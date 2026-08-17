Цените на апартаментите под наем за „Евровизия” до голяма степен са абсолютно нереални. Това заяви в ефира на NOVA NEWS председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации Борис Павлов. Според него има няколко причини, които водят до подобни рекордни стойности.

Първата е, че хотелиерите, както и собствениците на имоти, които се отдават под наем краткосрочно, не са били подготвени за това, че Бургас ще бъде домакин на конкурса, и са имали нужда от време, в което да преценят каква цена да заложат за имота си. „Искам да ви уверя, че няма собственик на имот, който си мисли, че може да го отдаде под наем за една седмица на цена, която горе-долу е равна на стойността на самия имот”, посочи Павлов.

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„Търсейки тези обяви, ние създаваме изкуствено трафик към тях и по този начин алгоритмите на самите платформи си мислят, че това са уникални имоти и за тях започват да валят резервации за този сезон. Това е един трик, чрез който се получават резервации за сега”, обясни председателят на Асоциацията за туристически имоти и иновации.

По думите му реалистично е цените да са около два до три пъти над нормалните цени за май или за сезона. „Това се наблюдава във всички градове, които са домакини на „Евровизия”, и е нещо нормално. Не бих казал, че е спекула. Тук дори може и да не достигнем тези нива заради Слънчев бряг и неговата леглова база. Повечето хотели ще отворят по-рано и ще поемат голяма част от хората, които ще дойдат за „Евровизия”, отбеляза той. Относно легловата база посочи, че самият Бургас, като град, няма достатъчно леглова база, но околните курорти със сигурност могат да поемат хора.

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„Това, което предстои да се случи, е, че влиза в сила един регламент, по силата на който всеки един имот трябва да бъде надлежно регистриран. Много от имотите, които виждат потребителите на платформите, не са надлежно регистрирани, съответно те не са законни към днешна дата и ще бъдат премахнати от платформите не по-късно от края на годината“, добави Павлов.

„Ако някой иска спекулативно да отдаде имота си под наем специално за „Евровизия“, добре е да знае, че това няма да е много лесен процес, тъй като трябва регистрация в Общината, плащане на патентен данък и куп други неща“, каза още той.

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Редактор: Ивета Костадинова