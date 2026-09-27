В предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS ви показваме как се управлява лодка с помощта на вятъра.

В Балчик морето е част от ежедневието, а вятърът отдавна е намерил своето място в спортния живот. Тук ветроходството има свои традиции, хора и млади последователи. Спорт, в който силата не е достатъчна. Трябва да познаваш морето, да усещаш вятъра и да знаеш как да използваш всяка негова промяна. За да разберем как изглежда ветроходството отвътре, се отправяме към пристанището на Балчик.

Там ни очаква треньорът в местния клуб Тодор Първанов, който ни кани не просто да поговорим за този спорт, а да го приживеем заедно с него. „Морски клуб „Балчик” преоткри врати през 2008 година. Занимаваме се с ветроходство, гребане и уиндсърф от тази година. През последните 2 години през клуба са минали около 100 деца годишно”, разказа Тодор.

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Заедно се качваме на яхтата и потегляме покрай бреговете на Балчик. Тук ни посреща и капитанът на лодката Петър Михайлов, който заедно с Тодор ще ни покажат отблизо как човек се научава да разбира езика на морето. „Трудно е да се представи ветроходството или поне да се изживее, без да се качите на лодката. От брега е различно. От лодката усещате движението, вятъра. От брега са просто едни точици, които ходят напред-назад из морето и не е толкова интересно”, смята Петър.

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Редактор: Ивайла Маринова