България и Дания стигнаха до решителен пети мач в сблъсъка си за Купа „Дейвис“, след като Григор Димитров загуби драматично от Холгер Руне в три сета – 6:3, 3:6, 6:7.

Първата ракета на България взе откриващия сет с 6:3, но датчанинът успя да изравни след 6:3 във втората част. Така всичко трябваше да бъде решено в третия сет, в който двамата стигнаха до тайбрек. В него Руне надделя и изравни общия резултат между България и Дания на 2:2 победи.

По-рано Александър Донски и Пьотр Нестеров дадоха аванс на националния ни отбор, след като спечелиха мача на двойки с 4:6, 6:2, 6:4.

Така последната дума в битката за крайния успех ще имат Илиян Радулов и Елмер Мьолер. Двамата излизат един срещу друг в петия и решителен мач, който ще определи победителя в сблъсъка между България и Дания.

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След първия ден резултатът беше равен - 1:1. Григор Димитров даде аванс на България след драматичен обрат срещу Мьолер – 6:7(2), 6:3, 6:4. Във втория сингъл Илиян Радулов отстъпи пред Холгер Руне с 3:6, 3:6.

Двубоят се провежда в зала Royal Stage в Хилерьод, край Копенхаген. Играе се до три победи от общо пет мача, всеки във формат до два спечелени сета.

Редактор: Цветина Петкова