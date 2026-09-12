Божидар Саръбоюков завърши на второ място в скока на дължина в комерсиалния лекоатлетически турнир Ultimate Championship, който се провежда от 11 до 13 септември в Будапеща. Българският скачач постигна резултат от 8,34 метра в последния си четвърти опит в надпреварата. Преди това той бе записал опити от 8,09, 7,92 и 8,17 метра.

Саръбоюков стана шампион в скока на дължина на Диамантената лига

Победител в състезанието стана Милтиадис Тентоглу от Гърция. Олимпийският шампион скочи 8,35 метра в най-добрия си опит.

На трето място се класира швейцарецът Симон Ехамер с 8,07 метра, като се повтори тройката от европейското първенство в Бирмингам през миналия месец, като единствено Саръбоюков и Ехамер размениха местата си.

Божидар Саръбоюков се класира за финала на скок дължина на Европейското първенство в Бирмингам

За сребърния си медал българинът ще получи чек за 75 000 щатски долара, докато победителят Тентоглу ще вземе 150 000.

Редактор: Станимира Шикова