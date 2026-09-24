Балерини от Горна Оряховица спечелиха четири европейски титли на първенство в Скопие, Северна Македония. Момичетата от балет „Грация“ са едва 6- и 7-годишни и се състезаваха в категорията Mini Kids.

Българският отбор, с хореограф Соня Георгиева и спортен педагог Анита Михайлова, завоюва златни медали в четири категории – соло, дует, група и формация.

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В състезанието участваха представители на 26 държави, а общият брой на танцьорите беше над 2900. След българските състезатели в класирането останаха отборите на Полша, Турция, Румъния и Финландия.

Особено оспорвана се оказала надпреварата при дуетите. За първи път в състезание на Международната танцова организация (IDO) се е стигнало до преиграване на танц в категория Mini Kids. Причината е оспорване на резултатите между българския и полския отбор.

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Четирите титли са спечелени на 22 септември – Деня на независимостта на България. При награждаванията четири пъти е прозвучал българският химн.

Според организаторите и ръководството на балет „Грация“ постижението е безпрецедентно за България в тази възрастова категория на европейско първенство под егидата на IDO.

Редактор: Дарина Методиева