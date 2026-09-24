Близо 800 мигранти са пристигнали във Великобритания през Ла Манша в рамките на един ден - най-високият дневен брой за тази година. В сряда са регистрирани 781 преминавания, с което общият им брой от началото на годината достига 18 565, съобщава The Telegraph, позовавайки се на данни на британското вътрешно министерство.

Въпреки рекордния дневен брой, общият брой на преминалите мигранти е с 42% по-нисък спрямо същия период на миналата година, когато са били отчетени 32 188 души. Спрямо 2024 г. спадът е 26%.

По-малко мигранти са пристигнали в Европа от януари насам в сравнение с миналата година

Новият дневен рекорд надминава предишните най-високи стойности за годината – 752 души на 29 юли и 625 души на 6 септември.

Данните бяха оповестени по-малко от 24 часа след като британският вътрешен министър Шабана Махмуд разпореди проверка на сигурността заради два случая, при които малки лодки са достигнали британския бряг, без да бъдат прихванати от граничните власти.

Една от лодките, превозваща около 30 души, е достигнала района на Самфайър Хоу, близо до Дувър, във вторник следобед. До момента 21 мигранти са задържани, а останалите се издирват. Ден по-рано друга лодка с петима души е достигнала незабелязано до крайбрежието край Фолкстоун. Всички пътници от нея са задържани.

Според изданието двата случая са първите незабелязани пристигания на малки лодки във Великобритания от около година.

Междувременно британски спасителни екипи са оказали помощ на 51 мигранти от лодка, прекарала рекордните 38 часа в морето. Тя е отплавала в понеделник от френското крайбрежие на около 200 километра западно от Кале.

Британските власти съобщават и за промяна в тактиката на каналджиите. Те все по-често използват нови места за отплаване, разположени на значително разстояние западно от традиционните точки около Кале, за да избегнат засиленото наблюдение от френските власти.

Според британското вътрешно министерство каналджиите използват и по-големи надуваеми лодки, които могат да превозват до 230 души. Като друга тактика се използват по-малки лодки с достатъчно мощни двигатели и гориво за преминаване на Ла Манша.

Образователният министър на Великобритания Луси Пауъл заяви, че Border Security Command не може да прихваща всяка лодка, която пресича Ла Манша. Тя определи незабелязаните пристигания като неприемливи, но посочи, че „не може да се спре всичко през цялото време“.

Редактор: Георги Иванов