Москва няма да прави „пауза“ във войната си срещу Украйна. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров пред Съвета за сигурност на ООН.

„Няма да правим пауза в нашата специална военна операция“, каза Лавров, обвинявайки Европа, че иска да използва спирането на бойните действия, за да „напомпва киевския режим с оръжие“.

#BREAKING Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Russia will not suspend its military operation in Ukraine during negotiations. pic.twitter.com/wFNjbMGTjq — The National Independent (@NationalIndNews) September 23, 2026

По-рано днес руският първи дипломат и американския държавен секретар Марко Рубио обсъдиха редица въпроси от международния и двустранен дневен ре д. Двамата разговаряха за обстановката в няколко региона, включително Украйна и Близкия изток.

Лавров е подчертал необходимостта от възстновяване на двустранните отношения час по-скоро, като двете страни са се съгласили да продължат обсъжданията.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е "готов" за мораториум върху ударите по руски енергийни обекти, ако и Москва се съгласи на същото. Във вторник в изказването си пред Общото събрание на ООН президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че според него мирът между Русия и Украйна "ще дойде по-рано, отколкото си мислим".

Редактор: Дарина Методиева