Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2026 г. в размер 263 000 евро за капиталови разходи, за Българската православна църка - Българска патриаршия, за ремонтно-реставрационни дейности и изграждане на съвременна пожароизвестителна система на Рилската Света обител.

Проектът има важно духовно, културно и национално значение, като по този начин ще се създаде възможност многобройните православни християни от страната и чужбина да използват пълноценно един от най-благолепните манастири в България.

„Темата на NOVA”: Отведени от храма (ВИДЕО)

Редактор: Цвета Лазаркова