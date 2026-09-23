С 21 щатни бройки се намалява числеността на служителите в Министерството на образованието и науката, което представлява съкращение с 5,6% от общия им брой. Решението беше взето от правителството с изменение на Устройствения правилник на МОН.

Мярката е резултат от извършен анализ на функциите, числеността и структурата на институцията за оптимизиране и повишаване на ефективността на нейната работа.

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Промяната обхваща както общата, така и специализираната администрация, като общият брой на щатните бройки се намалява от 372 на 351. Премахват се също така незаети щатни бройки, включително и длъжности, които са трайно незаети повече от шест месеца.

Редактор: Цвета Лазаркова