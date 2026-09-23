Парламентът даде зелена светлина за възстановяване на износа на определени нефтопродукти от България, сред които дизелово и авиационно гориво. Депутатите отмениха въведеното на 31 октомври 2025 г. временно ограничение за доставки както към други страни от Европейския съюз, така и за останалите външни пазари.

Решението, предложено от Министерския съвет, беше подкрепено от 121 народни представители. Против гласуваха 42-ма, а 23-ма се въздържаха. То ще започне да действа след публикуването му в „Държавен вестник“.

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При гласуването не беше прието предложението в решението да бъде записано, че цените на бензина и дизела за крайните потребители ще се понижат с 20 евроцента.

Ограничението беше наложено през есента на миналата година като превантивна мярка за защита на вътрешния пазар. Причината беше несигурността около американските санкции срещу дружества от групата „Лукойл“ и опасенията, че те могат да създадат проблеми с доставките и наличностите на горива в България.

Според правителството ситуацията вече е различна. В мотивите за отмяната се посочва, че за дружествата на „Лукойл“ в България, включително рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, действат специални изключения от санкционните режими на САЩ и Великобритания.

Кабинетът смята, че рисковете, заради които беше въведена забраната, вече са преодолени. Продължаването ѝ според вносителите затруднява търговците на горива и води до финансови загуби, тъй като част от компаниите не могат да изпълняват договорите си с чуждестранни партньори.

Заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова обясни пред депутатите, че капацитетът на бургаската рафинерия е по-голям от потреблението на горива в България. Затова след осигуряването на необходимите количества за гражданите и бизнеса остава продукция, която може да бъде продадена зад граница. Тя подчерта, че разрешаването на износа не означава, че външните пазари ще получат предимство пред снабдяването на България.

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По данни, предоставени от особения търговски управител, към 3 септември в „Лукойл Нефтохим Бургас“ са били налични около 50 000 тона дизелово гориво над необходимото за вътрешния пазар. Стойността му се оценява на приблизително 73,2 млн. долара.

Ако производството продължи и през октомври, без излишните количества да могат да бъдат реализирани навън, стойността на натрупания продукт може да достигне близо 197,6 млн. долара, посочи Карадимова. По думите ѝ рафинерията в Бургас в момента работи на около 90% от производствения си капацитет, като приоритет остава осигуряването на необходимите горива за българския пазар.

Редактор: Цветина Петкова