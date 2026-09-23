При възрастните проблемите със зрението обикновено се забелязват лесно. При децата обаче признаците често са по-трудни за разпознаване. Особено при бебетата очните проблеми могат да останат незабелязани.

Според статистики около 25% от учениците имат проблеми със зрението, а при по-малките деца делът е между 5 и 10%.

Затова ранният преглед при офталмолог е важна част от профилактиката. Навременното установяване на проблемите може да предотврати усложнения и да улесни лечението.

Кои са най-честите проблеми?

Сред очните проблеми при децата са далекогледството, късогледството, астигматизмът и амблиопията, позната като „мързеливо око“.

По-рядко могат да се срещнат и по-сериозни състояния като кривогледство, катаракта, глаукома и ретинопатия. При забавяне на лечението някои от тези проблеми могат да доведат до усложнения, които се лекуват по-трудно и продължително.

Кога трябва да заведем бебето на очен лекар?

Първият очен преглед е добре да се извърши между 6-ия и 9-ия месец.

Ранен преглед е необходим при недоносени бебета, при трудно раждане или продължително лечение с кислород, както и когато родителите имат тежки, особено наследствени, очни заболявания.

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Консултация със специалист е необходима и при видими промени в очите -неестествено големи или изпъкнали очи, мътнина или други аномалии.

Сигнал може да бъде и силното кривогледство. При бебетата лекото кривогледство обикновено е физиологично и може да изчезне до шестия месец. Ако продължи след този период, е добре да се потърси помощ от офталмолог.

Родителите трябва да обърнат внимание и ако детето приближава прекалено близо играчките и книжките до очите си или ги отдалечава, за да ги разгледа. Други признаци са накланяне на главата при фиксиране на предмет, присвиване на очите, постоянно зачервяване, сълзене или често търкане на очите.

Как да разпознаем проблем при по-големите деца?

При по-големите деца сигнал може да бъде избягването на занимания, които изискват добро зрение, например рисуване, четене или разглеждане на книжки. Главоболието също може да насочи родителите към проблем със зрението.

Детският очен преглед е специфичен, тъй като малките деца не винаги могат да съдействат на лекаря. Затова той се извършва в детски офталмологичен кабинет.

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Дори когато няма видими признаци на проблем, очното зрение е добре да бъде проверено още около третата година и преди детето да тръгне на училище.

По-малко време пред екран, повече движение

Профилактиката е важна част от грижата за детското зрение. Дигиталните устройства са удобство за родителите, но продължителното взиране в телевизор, таблет, телефон или компютър трябва да бъде ограничено, особено в ранната възраст.

Децата имат нужда от движение, игра и занимания извън дигиталния свят.

Темите за детското здраве и развитието на най-малките ще бъдат сред акцентите и на предстоящото събитие на „Ох, на мама!“ и Нет Инфо в Пловдив.

Благодарим Ви за огромния интерес към Събитието за бременни и родители на „Ох, на мама!“ .

Местата за лекционната програма вече са запълнени, но вратите ни остават отворени за Вас! Заповядайте на 26 септември в нашата експо зона, където ще можете да се срещнете с партньорите на събитието, да откриете полезни продукти и услуги и да станете част от атмосферата на „Ох, на мама!“.

Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на Община Пловдив , на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart , нашите основни спонсори, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Gerber, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт , както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“, Вълебният Леген и Carrot.

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече .

Редактор: Станимира Шикова