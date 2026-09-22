Почина журналистката и автор Гергана Михайлова, съобщи „24 часа“. В продължение на десетилетия тя е свързана с българската журналистика и литература, но въпреки публичността на професията си, предпочита да стои далеч от светлините на прожекторите.

Михайлова е съпруга на големия български актьор Васил Михайлов. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а професионалният ѝ път в журналистиката продължава повече от 28 години.

Отиде си Михаил Белчев - изпълнителят на „Не остарявай любов”

Кариерата ѝ започва в Българското национално радио, където работи в редакция „Литература и изкуство“. По-късно става част от екипа на списание „Жената днес“, където се утвърждава като автор и редактор, пише „24 часа“.

Освен журналистическите си текстове Гергана Михайлова оставя след себе си и книги, посветени на знакови личности от българската култура. Тя е автор на биографията на Тодор Колев „Варненското софиянче от Шумен“, както и на „Емил“ - книга за живота на Емил Димитров. Пише и издание, посветено на примабалерината Красимира Колдамова.

Семейството на Васил и Гергана Михайлови преживява тежка загуба през 2019 г., когато след заболяване умира синът им Александър. Сега 88-годишният актьор се разделя и със своята съпруга.

Редактор: Цветина Петкова