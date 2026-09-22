Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат днес в Ню Йорк споразумение за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Подписите си ще положат премиерът на Дания, на Гренландия и американският президент Доналд Тръмп.

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Споразумението идва след многократните изявления на Тръмп, че иска Гренландия да стане част от Съединените щати. Датският премиер подчерта, че договорът е изцяло в областта на отбраната и няма да засегне суверенитета на острова и увери, че правото на гренландците на самоопределяне остава неприкосновено.

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Подробностите по споразумението ще бъдат оповестени след подписването му.

Редактор: Цветина Петрова