Треньорът по художествена гимнастика Нешка Робева няма да се кандидатира за вицепрезидент. Това събщи тя в своя публикация във Facebook.

В интернет бяха разпространени слухове, че именно тя ще е вицепрезидентът на партия "Възраждане". Робева разказа, че дъщеря ѝ ѝ се е обадила да я пита защо не е споделила с нея, че ще се кандидатира за вицепрезидент. По време на разговора Робева правила зимнина - приготвяла плодове за сушене.

Предизборната кампания наближава: Кои ще се борят за президентския пост

"Не са ме канили от „Възраждане", посочи треньорът. От публикацията на Робева става ясно още, че "различни места и хора" са ѝ предлагали да издигнат кандидатурата ѝ, но тя отказала.

Редактор: Дарина Методиева