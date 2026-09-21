CNN, MS NOW и POLITICO обявиха, че завеждат дело срещу правителството на САЩ в защита на журналистическите си права и свободата на медиите.

В съвместно изявление трите медии посочват, че са уведомили правителството, че ще предприемат съдебни действия, за да защитят правата си съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ.

Joint statement from CNN, MS NOW and POLITICO: pic.twitter.com/ZBt2qioLD8 — CNN Communications (@CNNPR) September 21, 2026

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Според тях основният въпрос е свързан с принципа, че правителството не трябва да определя какво медиите могат да съобщават или публикуват.

CNN, MS NOW и POLITICO твърдят, че без предварително уведомление или надлежна процедура Белият дом е отнел акредитациите на техни журналисти, тъй като не е одобрил начина, по който медиите са отразявали определени събития.

„Тази сутрин уведомихме правителството, че днес завеждаме дело, за да защитим правата си съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ и да отстояваме принципа, че правителството не определя какво медиите съобщават или публикуват“, се посочва в изявлението.

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Трите медии заявяват още, че ако действията на властите останат без съдебно оспорване, това би могло да засегне свободата на пресата и правото на обществото да получава независима журналистика без намеса от страна на правителството.

Редактор: Георги Иванов