Доналд Тръмп забрани на репортери на CNN, MSNOW и „Политико“ да влизат в Белия дом. Това става ясно от публикация на американския президент в социалната му мрежа Truth Social.

„С гордост обявявам, че забранявам достъпа до Белия дом заради постоянните им репортажи на "фалшиви новини" на представители на "CNN, MSNOW (която наскоро промени името си от MSNBC заради липса на зрителски интерес и достоверност!) и „Политико“ (получател на незаконен и нелеп абонамент на стойност 8 милиона долара - абсолютен рекорд, директно от правителството на САЩ по времето на корумпирания Джо Байдън, за да бъде „поддържана жива“. На мен това ми прилича на корупция!). Забраната влиза в сила незабавно", пише в поста Тръмп.

И допълва: "Медийните организации не би трябвало да могат постоянно да пишат или да съобщават измислици и лъжи, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати. Други медии, разпространяващи фалшиви новини, също ще бъдат сполетени от същото. Благодаря за вниманието ви по този въпрос! Президентът Доналд Тръмп".

Трите споменати медии, както и Националният пресклуб, до този момент не са направили коментар.

Тръмп многократно е призовавал телевизии да свалят шоупрограми или новинарски емисии, които той не харесва, или които са си позволявали шеги и критики спрямо неговото правителство, посочва агенцията. Освен това той е настоявал федералната комисия по комуникациите да отнема лицензи на телевизионни канали, чиито новини и предавания е критикувал.

Редактор: Станимира Шикова