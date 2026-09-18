Снимка: gettyimages/ Видео:"Ройтерс"
-
Посланикът на България в ОАЕ е спешно привикан обратно в София
-
Ивилина Алексиева: ЦИК трябва да положи усилия да бъде малко по-прозрачна
-
Какви ще са ефектите от новия Закон за потребителския кредит
-
МВР и службите с данни за нарушения при доставките на мантинели: Политически ход или реално начало на разследване?
-
Остри реакции в парламента на предложените от властта мерки заради високите цени на горивата
-
Какъв ще бъде ефектът от мерките на държава заради цените на горивата
Това става ясно от публикация на американския президент в Truth Social
Доналд Тръмп забрани на репортери на CNN, MSNOW и „Политико“ да влизат в Белия дом. Това става ясно от публикация на американския президент в социалната му мрежа Truth Social.
„С гордост обявявам, че забранявам достъпа до Белия дом заради постоянните им репортажи на "фалшиви новини" на представители на "CNN, MSNOW (която наскоро промени името си от MSNBC заради липса на зрителски интерес и достоверност!) и „Политико“ (получател на незаконен и нелеп абонамент на стойност 8 милиона долара - абсолютен рекорд, директно от правителството на САЩ по времето на корумпирания Джо Байдън, за да бъде „поддържана жива“. На мен това ми прилича на корупция!). Забраната влиза в сила незабавно", пише в поста Тръмп.
И допълва: "Медийните организации не би трябвало да могат постоянно да пишат или да съобщават измислици и лъжи, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените американски щати. Други медии, разпространяващи фалшиви новини, също ще бъдат сполетени от същото. Благодаря за вниманието ви по този въпрос! Президентът Доналд Тръмп".
Трите споменати медии, както и Националният пресклуб, до този момент не са направили коментар.
Тръмп многократно е призовавал телевизии да свалят шоупрограми или новинарски емисии, които той не харесва, или които са си позволявали шеги и критики спрямо неговото правителство, посочва агенцията. Освен това той е настоявал федералната комисия по комуникациите да отнема лицензи на телевизионни канали, чиито новини и предавания е критикувал.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни