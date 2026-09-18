Астрономи потвърдиха съществуването на свят, който е на по-малко от един милион години, като най-младата известна планета, използвайки данни от архиви, финансирани от NASA. Наречена Elias 2-24 b, младата планета все още се върти в своя родилен диск от прах и газ.

Проучването е публикувано в сряда в The Astrophysical Journal Letters, а екипът е ръководен от Андреа Бернарди, докторант в Университета „Диего Порталес“ в Чили.

Newly identified Elias 2-24 b is the youngest known world, under 1 million years old, still forming in a dust disk. https://t.co/9UKl9OSVjJ pic.twitter.com/0Pp7arWgCI — Drew Grimaldi (@Grimillionaire) September 16, 2026

Изследването се фокусира върху архивни наблюдения на седем звезди, наблюдавани с помощта на коронографа в обсерваторията W. M. Keck на Хаваите, която си партнира с NASA. Всяка от тези звезди има диск от отломки, изпълнен с прах, газ и късове лед и скали, като структурите и пролуките в диска подсказват, че около тях може да се формират планети. При блокирана от коронографа светлина от звездите домакини астрономите са търсили по-слаби планети, обикалящи около тези звезди, които биха могли да се намират в прашните дискове. Планетите, открити извън нашата Слънчева система, се наричат екзопланети.

„Планетите би трябвало да се намират в пролуките, тъй като те ги създават. И точно там открихме Elias 2-24 b", каза Бернарди.

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Планетата, обикаляща около звездата Elias 2-24, е приблизително с масата на Юпитер, а звездата се намира на около 450 светлинни години от Земята. Изучаването на тази система предоставя на учените своеобразна машина на времето, с която те могат да изследват как е изглеждала собствената ни планетарна система преди милиарди години.

"Строителна площадка"

Звездите се раждат във вихрещи се облаци от газ и прах, обвити в мъгла. Орбитиращите планети се формират от останалия материал, който се натрупва и постепенно оформя път около звездата. Но е трудно да се изучава новороденият етап на екзопланета заради целия прах, който я обгръща. Повечето от откритите досега екзопланети са установени чрез транзити, които се случват, когато планета преминава пред своята звезда и временно намалява количеството светлина, което получаваме. Тези транзити са трудни за установяване, когато планетите все още са дълбоко заровени в прах или обикалят далеч от звездата. Ето защо огромното мнозинство от 6000-те потвърдени в момента екзопланети са на милиарди години и се намират много близо до звездите си. Настоящите модели за формиране на планети се основават на комбинация от сложни теории и симулации, заедно с наблюдения на млади звезди с дискове, при които наличието на планети все още не може да бъде установено. Откриването и изучаването на повече млади планети като Elias 2-24 b ще помогне на астрономите да усъвършенстват тези модели.

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„Галактиката непрекъснато създава нови звезди и планети, така че във всеки етап от еволюцията има много такива. Това означава, че на теория можем да видим целия процес, но има голяма празнина в това, което повечето телескопи могат да открият. В момента сме почти слепи за тези млади планети", каза професорът в Института за астрофизически изследвания в Чили Лука Сиеза.

„Обикновено чуваме за телескопи, които работят поотделно, но това потвърждение беше възможно само чрез използването на множество телескопи заедно“, каза Бернарди. „Elias 2-24 b е на границата на това, което настоящите телескопи могат да открият, но с нови инструменти като космическия телескоп Nancy Grace Roman на NASA подобни открития би трябвало да станат по-лесни", допълни той.

Roman, който беше изстрелян едва на 30 август, е оборудван с още по-мощен коронограф и е способен да открива планети, които са много по-трудни за наблюдение с други телескопи. Чрез използването на същата техника Roman би могъл да открива планети в много по-малки орбити, включително истински аналози на Юпитер, които в момента е невъзможно да бъдат видени заради отблясъка. Elias 2-24 b се намира около 10 пъти по-далеч от своята звезда домакин.

„Това е само началото на нова ера на открития“, каза Сиеза. „Невероятно е, че с помощта на съвременните технологии всъщност можем да наблюдаваме формирането на планета в действие, а Roman ще изведе търсенето на планети на следващото ниво", допълни той.