НАСА изстреля новата флагманска астрономическа обсерватория в Космоса. Мисията цели да проучи някои от най-големите загадки в астрофизиката и космологята, съобщава „Ройтерс”.

It's a great day to be a space fan! @NASARoman lifted off on its journey of discovery at 7:26am ET (1126 UTC) from @NASAKennedy. https://t.co/DqSnj1q2C9 — NASA (@NASA) August 30, 2026

Космическият телескоп „Нанси Грейс Роман”е проект на стойност около 4 милиарда долара. Той беше изстрелян от Космическия център „Кенеди”на НАСА на борда на ракетата „Фалкон Хеви” на SpaceX.

С какво новият телескоп, който НАСА изстрелва в Космоса, е по-добър от предишните (ВИДЕО+СНИМКИ)

Телескопът е проектиран да изследва космически загадки като тъмната енергия и тъмната материя. Същевременно той тества гравитацията в огромни мащаби и търси екзопланети, както се наричат планетите извън Слънчевата система.

Снимка: БТА

Преди изстрелването имаше някои опасения относно времето, но ракетата изведе телескопа в космоса под синьо небе и няколко разпръснати облака.

„Роман” ще пътува в Космоса към орбитална точка, наречена точка на Лагранж 2, разположена на около 1,6 милиона км от Земята. Мисията му е планирана за 5 години, въпреки че американската космическа агенция заяви, че телескопът може да има достатъчно гориво за още пет години.

„Роман” ще надгради възможностите на други орбитални обсерватории като космическите телескопи „Джеймс Уеб” и „Хъбъл”.

Снимка: БТА

„Това ще бъде все едно „Хъбъл” и „Джеймс Уеб” да надникват през ключалка към Вселената, докато „Нанси Грейс Роман” ще разбие вратата”, заяви пред репортери в събота ръководителят на Дирекцията за научни мисии на НАСА Никола Фокс.

„Роман” има същата чувствителност и острота на зрението като „Хъбъл”, но ние обхождаме небето много по-бързо“, заяви пред репортерите Джули МакЕнери, старши научен сътрудник по проекта „Роман“ в Центъра за космически полети „Годард“ на

От НАСА сравняват „Роман” с широкоъгълен обектив на фотоапарат, а „Джеймс Уеб” – със зум обектив.

„Роман”ще спомогне за разбирането на два загадъчни космически компонента – тъмната енергия и тъмната материя, чрез създаването на най-изчерпателната досега триизмерна карта на Вселената. Основното му проучване, чието завършване ще отнеме повече от година, ще обхване повече от 2 милиарда галактики.

Редактор: Ивайла Маринова