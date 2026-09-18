Охладителната кула на реакторен блок на Курската атомна електроцентрала в Русия е била ударена от дрон рано в четвъртък. Това съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в социалната мрежа X,.

По данни на агенцията реакторният блок бил в експлоатация по време на удара. Не е регистрирана промяна в режима му на работа, както и пожар.

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Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси заяви, че всички атаки срещу ядрени съоръжения са неприемливи, тъй като могат да застрашат ядрената безопасност и сигурност, независимо къде се случват.

Гроси отново призова за максимална военна сдържаност, за да бъде предотвратен рискът от ядрен инцидент.

Редактор: Ралица Атанасова