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Според информацията реакторният блок е работел по време на инцидента, но режимът му не е променен
Охладителната кула на реакторен блок на Курската атомна електроцентрала в Русия е била ударена от дрон рано в четвъртък. Това съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в социалната мрежа X,.
По данни на агенцията реакторният блок бил в експлоатация по време на удара. Не е регистрирана промяна в режима му на работа, както и пожар.
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Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси заяви, че всички атаки срещу ядрени съоръжения са неприемливи, тъй като могат да застрашат ядрената безопасност и сигурност, независимо къде се случват.
Гроси отново призова за максимална военна сдържаност, за да бъде предотвратен рискът от ядрен инцидент.Редактор: Ралица Атанасова
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