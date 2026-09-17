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Трусът е регистриран на дълбочина 83 километра, съобщи Геоложката служба на САЩ
Земетресение с магнитуд 6,3 е регистрирано в района на Николски, Аляска, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от "Ройтерс". Трусът е възникнал в района на Алеутските острови.
По данни на USGS земетресението е било на дълбочина около 83 километра. Различни сеизмологични агенции са отчели магнитуд между 6,3 и 6,5.
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Към момента няма опасност от цунами. Няма съобщения за жертви, ранени или материални щети.
Аляска е част от Тихоокеанския огнен пръстен - зона с висока сеизмична активност, в която се срещат няколко тектонични плочи.Редактор: Георги Иванов
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