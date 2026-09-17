Черно море се превърна във фронтова линия на война, чийто обхват се простира далеч отвъд Русия и Украйна. И двете страни атакуват товарни кораби, като по този начин застрашават един от най-важните маршрути за доставка на храна в света.

През Черно море се транспортира повече от една четвърт от пшеницата, търгувана в световен мащаб. Ако тази жизненоважна артерия бъде прекъсната, това може да засегне милиони хора. Много от повредените кораби в момента се ремонтират в Истанбул. Корабостроителниците работят на пълна мощност.

Русия съобщи за нови удари по кораби в Черно море

В корабостроителница в Истанбул се развива нов и мрачен бизнес – ремонтът на товарни кораби, атакувани от руски и украински сили. Този кораб за превоз на зърно е поредната жертва – един от стотиците плавателни съдове, поразени в Черно море през последните месеци. Заместник-ръководителят Омер Бютюн смята, че щетите не оставят съмнение – целта на атаките е да бъдат убити хора.

„Знаете, дроновете са ударили жилищната част на кораба, където е екипажът, защото са искали да поразят капитана или моряците. Без транспорт няма приходи за страната. Това е сериозен ремонт и за корабособствениците е трудно да възстановят кораба. В зависимост от щетите може дори да се наложи той да бъде бракуван“, обясни Омер Бютюн.

Той казва, че вече се подготвят да приемат още един повреден кораб. На кея кораб за превоз на товари е почти готов да отплава, а капитан Анар ръководи последните проверки. Макар че корабът му често плава в Черно море, той признава, че се страхува да се върне там.

„С новините за корабите, които биват поразявани, в момента е прекалено опасно за моряците. Разбира се, че ни е страх. Кой би рискувал живота си? Кой съзнателно би се поставил в такава опасност?“, пита капитан Анар.

През последните месеци Украйна и Русия засилиха атаките срещу товарни кораби, като всяка от страните цели да удари жизненоважния износ на зърно на другата. Турската камара на корабоплаването съобщава, че тази година са били атакувани 163 плавателни съда, а около 100 кораба са потърсили убежище в пристанища по Черно море.

Русия и Украйна осигуряват около 27% от световния износ на пшеница, голяма част от който преминава през пристанищата на Черно и Азовско море. Продължаващите атаки срещу товарни кораби и пристанищна инфраструктура почти блокираха този ключов търговски маршрут. Международният търговец на зърно Кан Атбасоглу отбелязва, че докато Украйна и Русия търсят алтернативни маршрути, износът рязко е намалял, а световните цени се покачват.

„В петък цените на пшеницата в Чикаго достигнаха най-високите си нива от няколко години насам. Така че атаките дават резултат. Не става дума за двоен скок, какъвто видяхме през първата година от войната, но цените в Европейския съюз са се увеличили с близо 30–35%“, каза Кан Атбасоглу.

А цените могат да се повишат още. В крайна сметка това означава по-скъпа пшеница, по-скъпо брашно и по-скъп хляб. В по-голям мащаб това може да доведе до инфлация. Именно от това се опасяват правителствата и държавите.

Докато атаките срещу товарни кораби продължават, нито Украйна, нито Русия показват признаци, че ще отстъпят в икономическата битка. А тъй като едни от най-бедните държави в света са и сред най-зависимите от зърното от Черноморския регион, цената на този конфликт може да бъде платена именно от тези, които най-малко могат да си го позволят.

Редактор: Ина Григорова