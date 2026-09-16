Украинско момиче, загубило крака си при руски удар и върнало се към гимнастиката само седем месеца по-късно, получи овации на крака по време на годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Страсбург. Историята на Саша се превърна в един от най-емоционалните моменти в изказването, в което ръководителят на ЕК обеща най-силната досега европейска подкрепа за Украйна през предстоящата зима, съобщава „Гардиън“.

Фон дер Лайен разказа как Саша губи крака си при руски удар, но само седем месеца след атаката отново влиза в залата - този път с протеза. Момичето започва да тренира още по-усилено и впоследствие печели поредица от отличия.

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През лятото Саша пътува по света със своето турне „Танц на свободата“. „Нейната цел е да разкаже на света за украинската устойчивост и борбата за свобода“, заяви фон дер Лайен.

A stronger, independent Europe is now emerging.



A Europe better able to defend itself than ever before.



That is there for Europeans.



This is a Europe we can be so proud of ↓ https://t.co/kwoTX3l4Ud — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2026

Самата Саша присъстваше в залата. След като председателят на Еврокомисията разказа историята ѝ, депутатите се изправиха на крака и я аплодираха.

Историята на момичето беше част от по-широкото послание на Фон дер Лайен за продължаване на европейската подкрепа за Киев. Тя предупреди, че „предстоящата зима ще бъде тежка за Украйна“, но заяви, че нищо не може да сломи „украинския дух на съпротива“.

„Нашата задача остава да подкрепяме Украйна по най-добрия възможен начин“, каза тя и обеща, че ЕС „ще даде най-силната си досега подкрепа на Украйна през най-тежката зима от войната“.

Фон дер Лайен посочи, че европейското финансиране вече се използва, за да се подпомогне Украйна при закупуването на системи за противовъздушна отбрана. ЕС възнамерява да работи и по разработването на достъпна модулна система за противоракетна отбрана, произвеждана в Европа.

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Предвижда се и нова програма за съвместни проекти с украински компании. Наред с военната подкрепа, Брюксел ще работи за засилване на санкционния натиск срещу Русия.

Според председателя на ЕК обаче ключовият въпрос не е непременно приемането на нови санкции, а ефективното прилагане на вече действащите мерки. „Това, което е необходимо, не са непременно нови санкции, а преди всичко прилагането на съществуващите. Нашите санкции оказват огромен натиск върху руската икономика. Русия прави всичко възможно, за да ги заобиколи. Затова трябва да затворим вратичките“, заяви Фон дер Лайен.

Тя осъди и руските удари срещу цивилното население на Украйна, като ги определи като „преднамерена стратегия на терор“.

Редактор: Цветина Петкова