Саудитска Арабия издаде краткотрайни извънредни предупреждения за „потенциална опасност“ в свещения град Мека и районите на Джеда и Таиф. Това е първото подобно предупреждение за Мека от началото на последния конфликт с йеменските хути.

Сигналите бяха разпространени чрез Националната платформа за ранно предупреждение при извънредни ситуации, но малко по-късно бяха отменени. Властите не уточниха какво е естеството на заплахата.

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„Опасността в Мека отмина. За своята безопасност продължавайте да изпълнявате указанията на Гражданската защита и избягвайте струпванията на хора и заснемането. При извънредна ситуация се обадете на 911“, се казва в съобщение на службата в социалната мрежа X.

A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Mecca City to alert of a potential danger. Please follow the instructions below: pic.twitter.com/IwvWhhKMan — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 15, 2026

Жителите бяха призовани да запазят спокойствие и незабавно да се преместят на най-близкото безопасно място, за предпочитане във вътрешно помещение на сграда, далеч от прозорци.

Гражданската защита препоръча на хората да избягват открити пространства, прозорци, балкони и покриви. Намиращите се навън трябваше да влязат в най-близката сграда или да потърсят укритие зад здрава преграда.

Предупрежденията бяха издадени ден след серия от атаки с балистични ракети и дронове от Йемен, при които бяха ранени 13 души в Южна Саудитска Арабия.

През последните дни кралството е подложено на повтарящи се нападения от подкрепяните от Иран хути. Саудитските сили отговориха с удари по позиции на движението в Йемен.

Редактор: Георги Иванов