Двама мъже са осъдени на по 4 години затвор за грабеж на таксиметров шофьор в София. Те са признати за виновни, след като през декември 2025 г. нападнали и ограбили водача, вместо да му платят за превоза.

Случаят е от 14 декември около 3:40 часа на ул. „Корал“ в София. Двамата били пътници в такси, когато решили да ограбят шофьора. Единият от мъжете го душил с предпазния колан на автомобила, докато другият взел чанта с пари и документи от сенника. Той откраднал и таблет от арматурното табло. След нападението двамата избягали, но по-късно били задържани от полицията.

Задържаха мъж за нападение с нож над таксиметров шофьор във Врачанско

По случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства за участието на двамата в грабежа, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Присъдите могат да бъдат обжалвани пред Софийския градски съд.

Редактор: Дарина Методиева