Огнестрелното оръжие, с което е убит пловдивският бизнесмен Илиян Филипов, е открито. То вече е приложено по делото като веществено доказателство, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Филипов беше застрелян в нощта срещу 30 септември 2026 г. За убийството е обвинен 51-годишният Славчо Мегеров, бивш служител на бизнесмена. Според разследването престъплението е извършено предумишлено.

Като възможен мотив за убийството се посочват неуредени финансови отношения между двамата. Обвиняемият е с постоянна мярка „задържане под стража“.

Редактор: Дарина Методиева