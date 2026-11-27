Снимка: БГНЕС
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Министерството на външните работи изпрати нота до френската страна във връзка с нападенията срещу български граждани в Марсилия. С нея се настоява компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност, се казва в съобщението.
МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на Република България в Лион и почетния консул на България в Марсилия, които на място оказват необходимото съдействие на българските граждани.
Редактор: Ина Григорова