Министерството на външните работи изпрати нота до френската страна във връзка с нападенията срещу български граждани в Марсилия. С нея се настоява компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност, се казва в съобщението.

МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на Република България в Лион и почетния консул на България в Марсилия, които на място оказват необходимото съдействие на българските граждани.