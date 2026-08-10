24-годишен мъж от врачанското село Тишевица е задържан за нападение с нож над таксиметров шофьор. Пострадалият разказал, че превозил клиента от Тишевица до центъра на село Лесура. Там мъжът го нападнал с кухненски нож и му нанесъл порезна рана в дясното слепоочие, след което избягал.

Потърпевшият е прегледан в болница и освободен за домашно лечение. След бързи издирвателни действия служители на Районното управление във Враца установили заподозрения. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. За това престъпление се предвижда лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.

Редактор: Ралица Атанасова