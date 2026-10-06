Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ са изтеглили бомбардировачите си от британската военновъздушна база „Феърфорд” заради „някои заплахи“. Самолетите са от типа B-1 и се смята, че са около 12. По-рано в понеделник говорител на „Даунинг Стрийт“ 10 настоя, че базата е безопасна.

САЩ изтеглиха бомбардировачите си от Великобритания заради предполагаем заговор​



„Имахме подозрение, че може да съществува заплаха. Защо да ги оставя там? Преместването им струва съвсем малко пари, на сравнително близко разстояние e. Това донякъде ще облекчи положението. Познаваме хората, които отправиха заплахата. Те си навлекоха сериозни проблеми”, заяви Тръмп.

Редактор: Габриела Павлова