Гигантски скулптури на скелети превърнаха мексиканския град Атлиско в открита арт сцена в навечерието на Деня на мъртвите. Монументалните фигури, някои от които достигат внушителната височина от 10 метра, са разположени по централните площади, улиците и околните поля, потапяйки жителите и гостите на града в духа на празника.

Денят на мъртвите, който се отбелязва на 1 и 2 ноември, е сред най-старите и съкровени мексикански традиции, призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. В тези дни милиони хора в цялата страна почитат паметта на починалите си близки с поднасяне на дарове, традиционни оранжеви цветя, свещи и разнообразни културни събития.

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За местните артисти създаването на колосалните фигури е мисия за съхраняване на корените.

„Да материализираш въображението си в творба, висока почти десет метра, е наистина прекрасно усещане. Особено когато знаеш, че тя е част от нашите традиции и култура. Това е от съществено значение, за да не бъдат изгубени обичаите ни. Да знаеш, че допринасяш макар и малко за тяхното съхраняване – честно казано, за мен това е най-важното”, сподели скулпторът Харед Барохас.

Пъстрите монументи предизвикват силни емоции и у многобройните туристи, дошли да се докоснат до уникалната атмосфера.

„В момента се наслаждаваме на величието на мексиканската култура и, разбира се, на тези монументални фигури около нас. Осъзнаваме значимостта на случващото се и се наслаждаваме на всеки миг и на всичко, което може да видим тук”, разказа посетителката Гладис Уртадо.

Редактор: Мария Барабашка