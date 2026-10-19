Зомбита превзеха улиците на чилийската столица Сантяго. Стотици хора, облечени в страховити костюми и с впечатляващ грим, се включиха в традиционния парад на живите мъртви.

Сред участниците имаше както герои от популярни филми и сериали, така и цели семейства, преобразени за Хелоуин. Събитието даде възможност на хора от всички възрасти да покажат своята креативност.

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Първият подобен парад се провежда в Калифорния през 2001 г., а днес традицията е популярна в градове по целия свят.

Редактор: Мария Барабашка