Европейската комисия предприема стъпки за временно спиране на въвеждането на нови национални ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Целта е държавите членки да изчакат изработването на общи европейски правила, вместо всяка страна да определя самостоятелно възрастовите граници и условията за използване на онлайн платформите.

Решението предвижда едногодишно отлагане на прилагането на подобни национални закони. Повод за него стана намерението на Австрия да забрани социалните мрежи за деца под 14-годишна възраст. Подобни мерки се обсъждат и в други европейски държави.

Европейската комисия готви мерки за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи

От Брюксел предупреждават, че различните национални ограничения могат да създадат противоречиви изисквания към технологичните компании и да затруднят контрола върху тях. „Всички деца в Европейския съюз заслужават еднакво ниво на онлайн сигурност“, заявиха от Европейската комисия.

Говорителят на институцията Тома Рение обясни, че въвеждането на различни възрастови прагове и правила във всяка държава би довело до разпокъсана нормативна уредба, която на практика трудно би могла да се прилага.

През септември Европейската комисия представи проект на общ регламент за защита на непълнолетните в интернет. Предложението обаче все още трябва да получи одобрението на Европейския парламент и държавите членки.

ЕК обяви нови правила за децата в интернет: Без лични профили до навършване на 15 години

Особено внимание привлича ситуацията във Франция, където парламентът прие забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години. Впоследствие Конституционният съвет отмени закона заради противоречия с принципа за свобода на изразяване.

Редактор: Цветина Петкова