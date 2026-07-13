Европейската комисия ще представи след лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Целта е да бъдат въведени по-строги правила за защита на непълнолетните онлайн на фона на нарастващите опасения за влиянието на дигиталните платформи върху тяхното развитие.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подчерта, че дебатът не трябва да се свежда единствено до това дали децата могат да използват социалните мрежи. „Тук не става въпрос дали децата могат да имат достъп до социалните мрежи. Става въпрос дали и кога социалните мрежи получават достъп до нашите деца“, заяви тя.

Как би могла да сработи забраната за социални мрежи за децата под 16?

По думите ѝ основната цел е създаването на по-безопасна дигитална среда. „Нашите деца имат нужда от време в реалния свят - време за игра, време за създаване на приятелства лице в лице, време да правят грешки, време да изградят своята идентичност и личност, преди алгоритъмът да започне да ги оформя вместо тях“, посочи фон дер Лайен. Според нея първо трябва да бъдат ограничени платформите, които крият най-големи рискове за децата, като данните сочат, че това са преди всичко социалните мрежи и други онлайн услуги с неподходящо съдържание и пристрастяващи функции.

Инициативата идва на фона на засилващите се призиви за по-строги правила в редица европейски държави. Франция, Австрия и Словения вече подготвят национални закони с възрастови ограничения и механизми за контрол, а Обединеното кралство обяви, че от началото на следващата година ще забрани използването на социални мрежи от лица под 16-годишна възраст.

Редактор: Ралица Атанасова