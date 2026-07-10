Предложението за забрана на социалните мрежи за деца до 16 години, докато навършват пълнолетие, следва незадължителна резолюция на Европейския парламент от края на миналата година. Това обясни пред NOVA NEWS Адриан Кирилов от мозъчен тръст „Перспектива”.

„На практика, ако има включени лични данни под формата на дигитален портфейл, който да бъде иницииран от държавата, е възможно да сработи тази инициатива, но това също е свързано със сериозни рискове сами по себе си”, коментира той.

Кирилов даде за пример Австралия, където е била наложена такава забрана. „Там нямаха портфейл, а приеха закон, с който регламентираха това, че лица под 16 години не трябва да използват платформи като „Инстаграм” и „Тик Ток”. Акаунтите на много млади хора бяха изтрити, но след това те отново си създадоха такива, като просто декларираха, че са над 16 години”, посочи той.

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По думите на Кирилов в България се гледа по-сериозно на този въпрос и у нас може да сработи, ако се получи технологично. „Ако дигиталният портфейл бъде приложен, той ще бъде за всички, но от друга страна това ще утежни ситуацията и на тези, които са над 18 години", прогнозира експертът.

Според него обаче, има риск от теч на лични данни, ако приложението не бъде направено качествено. „Това мобилно приложение ще бъде единствената защита и всеки път ще достига до определен сървър, от който ще се свалят данните дали този човек е под или над 16 години”, обясни Кирилов.

Младите хора няма да излязат от „Тик Ток” току така и ние не трябва да ги принуждаваме на всяка цена, а по-скоро трябва да бъдат ограничени чрез съдържанието, което ползват и да им се дава по-качествено съдържание там, категоричен беше Кирилов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова