Представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Столична община проведоха ключова среща, посветена на бъдещето на Софийския околовръстен път и възможностите за ускоряване на неговото окончателно завършване.

Основен акцент в разговорите бе липсващият участък между бул. „Братя Бъкстон“ и автомагистрала „Струма“, който от години остава най-сериозното инфраструктурно препятствие по трасето. Именно тази част концентрира значителен трафик и ежедневно създава сериозни затруднения за жителите на кварталите „Княжево“, „Овча купел“ и „Горна баня“.

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Процедурите по завършването на най-проблемния участък от Софийския околовръстен път навлизат в решаваща фаза, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който съобщи, че в рамките на около месец се очаква одобряването на подробния устройствен план за първия етап от трасето. Става въпрос за участъка между бул. „Братя Бъкстон“ и пресичането с бул. „Цар Борис III“, който е част от дългоочакваното разширение на западната част на Околовръстното.

„Направили сме много точен график. Най-вероятно съвсем скоро, в рамките на около месец, ще бъде одобрен подробният устройствен план за първия участък“, заяви Шишков.

По думите му паралелно с това ще започне и процедурата по отчуждаване на имотите за следващия етап от проекта. Министърът посочи, че държавата и Столичната община вече работят съвместно по разпределянето на ангажиментите и подготовката на необходимите документи.„Започваме отчуждаването на втория участък. Надяваме се до около три месеца да имаме решение на Министерския съвет и да стартира реалният процес“, обясни той.

Шишков подчерта, че между държавата и общината има добро взаимодействие и по-голямата част от спорните въпроси вече са изчистени. „Мога да кажа, че около 90% от всички въпроси са решени. Работим заедно и нямаме никакво напрежение“, каза регионалният министър.

Той разкритикува практиката през годините да се планират средства за строителство, без да са изпълнени основните подготвителни процедури. „Искали са да дават пари за Околовръстния път, без да има подробни устройствени планове, без отчуждаване и без необходимата подготовка. Ние вървим по правилния ред - първо правим процедурите, после строим“, заяви Шишков.

Министърът не изключи възможността проектът да бъде реализиран чрез инженеринг заради сложността на бъдещото трасе. „Не съм привърженик на инженеринга, но тук говорим за тунел, мостови съоръжения и сложна инфраструктура. В конкретния случай този вариант има своите аргументи“, посочи той.

Според предварителния график проектирането може да започне в края на тази година, а строителството - след приключване на процедурите по отчуждаване и изготвяне на техническия проект.

„Надяваме се проектирането да приключи в средата на следващата година и след това да започне строителството“, каза още Шишков.

Министърът коментира и проблема с т.нар. „детелина“ при връзката на бул. „България“ с Околовръстния път. По думите му преди да бъдат вложени средства за ремонти, ще бъде направен цялостен анализ на трафика и възможностите за трайно решение на натоварения участък. „Първо ще решим как да бъде решен целият проблем, а след това ще инвестираме средства. Първо се правят проектите, после се дават парите“, подчерта регионалният министър.

Според предварителните планове недовършеният близо осемкилометров участък трябва да бъде превърнат в модерно скоростно трасе с разделени платна, многоетажни пътни възли и възможност за безконфликтно преминаване на транзитния трафик.

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От институциите са категорични, че завършването на Софийския околовръстен път е сред най-важните инфраструктурни задачи за столицата, тъй като ще позволи извеждането на значителна част от транзитния поток извън градската среда и ще облекчи хроничните задръствания в южните райони на София.