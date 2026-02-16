Започва работата по последните 80 метра от булевард „Тодор Каблешков“. Столичната община стартира работата на терен, след като Административният съд допусна предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване на частния имот, който възпрепятстваше дострояването на булеварда.

Завършването на строителството ще осигури инфраструктурна връзка като част от цялостния транспортен коридор на третия градски ринг, който е от ключово значение за транспортната мрежа на София. Така ще се осигури по-добра връзка между южните квартали и булевардите „Черни връх” и „Цар Борис 3”.

„След приключването на ремонта ще можем да видим булеварда в един завършен профил и изцяло според проекта - с подменена газопреносна мрежа, канализация, ново осветление. При подходящи метеорологични условия, за около 70 дни би трябвало да се справим с ремонтните дейности”, посочи зам.-кметът по „Обществено строителство”, гр. София, Никола Лютов.

Цялостният ремонт започна през 2023 г., част от трасето беше отворено през 2024 г., а до 2 месеца се очаква ремонтът да е напълно приключил.