Върховният административен съд реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари. Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата.

Според ВАС определението на съда е недопустимо, тъй като измененията на нормативни административни актове нямат самостоятелно правно действие, а вторичен характер. До влизането им в сила продължават да действат старите, неизменени разпоредби.

Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

ВАС е приел, че измененията, свързани с цените на платеното паркиране, работното време и обхвата на зоните, както и с размера на глобите, нямат самостоятелно действие. Същото се отнася и за преходните и заключителните разпоредби, които при произнасянето на съда все още не са влезли в сила. Ето защо ВАС постановява наредбата на СОС да влезе в сила от 05.01.2026 г. Определението е окончателно.

Все още обаче е рано да се каже от кога ще започне заплащането на по-високите цени за синя и зелена зона, както и тези на годишните винетни стикери.

От Центъра за градска мобилност, които ще трябва да поставят съответните табели и маркировки уточниха в писмена позиция, че изчакват необходимите юридически процедури, както и указания от Столичния общински съвет. Но към момента нямат яснота кога ще се случи това.

От ЦГМ казват още, че при промени клиентите ще бъдат информирани своевременно.

Синя и зелена зона в София - с нови цени и граници от 5 януари

Кметът на Столична община Васил Терзиев заяви, че решението не води до незабавни промени в режима или цените на зоните за паркиране.

„Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да се действа прибързано“, подчерта Терзиев.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите. „Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка“, допълни той.

Васил Терзиев обърна внимание и на втората част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.

„Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа“, заяви кметът.

Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите. „Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите“, каза още Васил Терзиев.

Новите цени за паркиране: Ще дисциплинира ли това трафика или ще удари по джоба софиянци

Припомняме, че на 13 ноември Столичният общински съвет реши, че синя и зелена зона в София поскъпват двойно. От 5 януари 2026 цените им трябваше да станат съответно 2 и 1 евро.

Освен това бе предвидено работното време за синя зона да бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни. Присъединяването в зелената зона на квартали като част от „Студентски град”, „Банишора”, „Редута”, „Гео Милев”, „Изгрев” и „Изток” ще става поетапно.

Предвижда се още:

► Увеличаване броя на паркоместата в платена зона от 33 000 на 88 000;

► Част от зелената зона става синя – в кварталите „Иван Вазов”, „Яворов”, „Лозенец”, както и около Руски паметник и пл. „Македония”;

► Синята зона в неделя и празнични дни ще е от 9 до 21 ч.;

► Зелената зона няма да работи в неделя и празнични дни;

► Винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100. Те няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил;

► Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час. Хората с постоянен адрес там трябва да си извадят стикери, които са безплатни;

► Служебни абонаменти - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена. Те се ограничават до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона;

► При електрическите автомобили паркирането ще е безплатно в първите 3 часа с изпращане на SMS, който няма да се таксува, а всеки следващ започнат час ще трябва да се заплаща в зависимост от зоните. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2027 г.;

► Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.;

► Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 г. Вече няма да да е възможно да паркираш с SMS, а после с хартиен талон;

► Поставянето на скоба за неправилно паркиране ще ни струва 30 евро. Ако „паяк” вдигне колата ни, ще дължим 75 евро.

Синя зона стават: площад „Македония”, Руски паметник, „Крива река”, „Иван Вазов”, долната част на „Лозенец” между Канала и „Свети Наум”, долната част на „Яворов”, „Оборище” между „Ситняково” и Канала.

Поетапно в зелена зона ще попаднат: „Банишора”, „Лагера” и южните квартали до бул. „Тодор Каблешков”, голяма част от район „Слатина” – „Редута” и „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, част от „Студентски град”, част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов).