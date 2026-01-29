Административният съд беше спрял предварителното изпълнение на измененията, решени от СОС

Върховният административен съд реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари. Съдът обезсили като недопустимо определението на Административен съд - София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата.

Според ВАС определението на съда е недопустимо, тъй като измененията на нормативни административни актове нямат самостоятелно правно действие, а вторичен характер. До влизането им в сила продължават да действат старите, неизменени разпоредби.

Съдът спря поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в София

ВАС е приел, че измененията, свързани с цените на платеното паркиране, работното време и обхвата на зоните, както и с размера на глобите, нямат самостоятелно действие. Същото се отнася и за преходните и заключителните разпоредби, които при произнасянето на съда все още не са влезли в сила. Ето защо ВАС постановява наредбата на СОС да влезе в сила от 05.01.2026 г. Определението е окончателно.

Все още обаче е рано да се каже от кога ще започне заплащането на по-високите цени за синя и зелена зона, както и тези на годишните винетни стикери.

От Центъра за градска мобилност, които ще трябва да поставят съответните табели и маркировки уточниха в писмена позиция, че изчакват необходимите юридически процедури, както и указания от Столичния общински съвет. Но към момента нямат яснота кога ще се случи това.

Позиция на ЦГМ

От ЦГМ казват още, че при промени клиентите ще бъдат информирани своевременно.

Синя и зелена зона в София - с нови цени и граници от 5 януари

Кметът на Столична община Васил Терзиев заяви, че решението не води до незабавни промени в режима или цените на зоните за паркиране.

Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и ние няма да се действа прибързано“, подчерта Терзиев.

Кметът беше категоричен, че ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето, след ясна комуникация и информиране на гражданите. „Не искаме никой да бъде изненадан – независимо в каква посока се тръгне. Ще има информационна кампания и време за подготовка“, допълни той.

Васил Терзиев обърна внимание и на втората част от реформата, която все още е предмет на съдебно разглеждане – докладът, който регламентира как средствата от паркирането се разпределят между Центъра за градска мобилност, Столична община и районите.

Истинската реформа в паркирането не е в увеличаване на цени или разширяване на обхвата. Истинската реформа е в това всеки район, в който има или се въвежда зона, реално да вижда как средата се подобрява благодарение на средствата от паркирането – повече тротоари, по-добра поддръжка, междублокови пространства, по-добро осветление. Без тази част това не е реформа“, заяви кметът.

Терзиев подчерта, че именно тази част от промените ще определи дали реформата ще има смисъл за хората в кварталите. „Ще наблюдавам с голям интерес как съдът ще се произнесе по същество по тази, по-важна част от опитите ни да реформираме зонирането и паркирането в София. Защото именно тя носи реалната промяна за гражданите“, каза още Васил Терзиев.

Новите цени за паркиране: Ще дисциплинира ли това трафика или ще удари по джоба софиянци

Припомняме, че на 13 ноември Столичният общински съвет реши, че синя и зелена зона в София поскъпват двойно. От 5 януари 2026 цените им трябваше да станат съответно 2 и 1 евро. 

Освен това бе предвидено работното време за синя зона да бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни. Присъединяването в зелената зона на квартали като част от „Студентски град”, „Банишора”, „Редута”, „Гео Милев”, „Изгрев” и „Изток” ще става поетапно.

Предвижда се още:

► Увеличаване броя на паркоместата в платена зона от 33 000 на 88 000;

► Част от зелената зона става синя – в кварталите „Иван Вазов”, „Яворов”, „Лозенец”, както и около Руски паметник и пл. „Македония”;

► Синята зона в неделя и празнични дни ще е от 9 до 21 ч.;

► Зелената зона няма да работи в неделя и празнични дни;

► Винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100. Те няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил;

► Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час. Хората с постоянен адрес там трябва да си извадят стикери, които са безплатни;

► Служебни абонаменти - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена. Те се ограничават до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона;

► При електрическите автомобили паркирането ще е безплатно в първите 3 часа с изпращане на SMS, който няма да се таксува, а всеки следващ започнат час ще трябва да се заплаща в зависимост от зоните. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2027 г.;

► Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.;

► Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026 г. Вече няма да да е възможно да паркираш с SMS, а после с хартиен талон;

► Поставянето на скоба за неправилно паркиране ще ни струва 30 евро. Ако „паяк” вдигне колата ни, ще дължим 75 евро.

Синя зона стават: площад „Македония”, Руски паметник, „Крива река”, „Иван Вазов”, долната част на „Лозенец” между Канала и „Свети Наум”, долната част на „Яворов”, „Оборище” между „Ситняково” и Канала.

Поетапно в зелена зона ще попаднат: „Банишора”, „Лагера” и южните квартали до бул. „Тодор Каблешков”, голяма част от район „Слатина” – „Редута” и „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, част от „Студентски град”, част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов).

