Синя и зелена зона в София поскъпват двойно. Това реши Столичният общински съвет. От 5 януари 2026 цените им стават съответно 2 и 1 евро. Решението беше прието с 35 гласа „за”, 12 общински съветници бяха „против”, а шестима се въздържаха.

Работното време за синя зона вече ще бъде от 9 сутринта до 21 часа вечерта, включително в неделя и празничните дни. Присъединяването в зелената зона на квартали като част от „Студентски град”, „Банишора”, „Редута”, „Гео Милев”, „Изгрев” и „Изток” ще става поетапно.

Предвижда се още:

► Увеличаване на паркоместата в платена зона от 33 000 на 88 000

► Част от зелената зона става синя – в кварталите „Иван Вазов”, „Яворов”, „Лозенец”, както и около Руски паметник и пл. „Македония” - от 5 януари 2026 г.

► Синята зона в неделя и празнични дни ще е от 9 до 21 ч.

► Зелената зона няма да работи в неделя и празнични дни

► Винетният стикер за живущи в синя зона става 150 евро, а в зелена - 100

► Те няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил

► Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя. Хората с постоянен адрес там трябва да си извадят стикери, които са безплатни. Цената за нея ще бъде 0.50 евро на час.

► Служебни абонаменти - 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена. Те се ограничават до максимум 10% от всички паркоместа в конкретната подзона.

► При електрическите автомобили паркирането ще е безплатно в първите 3 часа с изпращане на SMS, който няма да се таксува, а всеки следващ започнат час ще трябва да се заплаща в зависимост от зоните. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2027 г.

► Табелите по улиците ще бъдат оборудвани с QR код или линк с алтернативни канали за плащане, различни от SMS - Sofia Plus, сайта на ЦГМ и т.н.

► Времето за паркиране в синя зона се увеличава от 2 на 3 часа. Времето за паркиране в зелена зона остава 4 часа. Хартиените талони отпадат от средата на 2026. Вече няма да да е възможно да паркираш с SMS, а после с хартиен талон.

► Поставянето на скоба за неправилно паркиране ще ни струва 30 евро. Ако „паяк” вдигне колата ни, ще дължим 75 евро.

Двойно по-високи цени за паркиране: Ще има ли повече свободни места в София?

Добрата новина за шофьорите е, че засега не се предвижда обособяване на червена зона.

Парите от паркирането, платени от живущите в синя и зелена зона, ще се инвестират на 100% в техните квартали за паркинги, кални точки, ремонта на улици, осветление, тротоари и т.н. Половината от парите ще се разходват директно от районните кметове, а другата половина - от кмета на Столичната община.

Синя зона от 5 януари 2026 стават:

площад „Македония”, Руски паметник, „Крива река”, „Иван Вазов”, долната част на „Лозенец” между Канала и „Свети Наум”, долната част на „Яворов”, „Оборище” между „Ситняково” и Канала.

Поетапно в зелена зона ще попаднат:

„Банишора”, „Лагера” и южните квартали до бул. „Тодор Каблешков”, голяма част от район „Слатина” – „Редута” и „Гео Милев”, „Изток”, „Изгрев”, „Дианабад”, част от „Студентски град”, част от район Подуяне (по предложение на районния кмет Кристиян Христов).

Студентите ще могат да си вадят винетен стикер за „Студентски град” с настоящ адрес

Цената на платеното паркиране в София не е била променяна от 2012 г.

Новите цени за паркиране: Ще дисциплинира ли това трафика или ще удари по джоба софиянци

Коментарите от СОС:

- „Важно е, че средствата ще се върнат в кварталите, в които има зона”, отбеляза столичният кмет Васил Терзиев.

- „Това не е акт, който ще удовлетвори голяма част от гражданите, но е стъпка, която трябваше да бъде направена”, обясни Димитър Вучев от ГЕРБ-СДС.

- „Това не е просто промяна в правилата на паркирането, а е цял пакет от мерки. Много ключово е, че за първи път ще има яснота къде се инвестират парите, които са събрани”, подчерта Бойко Димитров от групата на ПП-ДБ.

- „Това не е реформа в паркирането, а по-дълбоко бъркане в джоба на софиянци. Трябва да изградим по-добър, по-редовен и удобен градски транспорт и след това, като са изчерпани всички възможности, да мислим за санкционен режим. Не може отново да се тръгва с тоягата към гражданите на София”, подчерта Иван Таков от „БСП за България”.

- „За наше съжаление червена зона няма да се въвежда на този етап, но смятаме, че се постигна една добра реформа”, заяви Андрей Зографски от „Спаси София”.

За Спас Вучков от квартал „Изток” разширяването на зоните ще осигури гарантирани места за паркиране. „Тъй като в „Изток” почти няма предлагане на гаражи и на паркоместа, разширяването на зелената зона за мен ще бъде адекватно решение. Около мен има детски градини и училища и точно около 17-18 часа, когато родителите събират децата си, паркирането около нас е невъзможно”, казва столичанинът. Той обаче не вярва вдигането на цените да намали трафика. „Хората, които трябва да паркират в центъра, ще платят и 6, и 10 лв.”, смята Вучков. Не са малко хората, за които промените не са желани.