Как в крайна сметка, след толкова дискусии и говорене, ще изглежда реформата в паркирането в София? Коментар на Симеон Ставрев от „Продължаваме промяната – Демократична България“, Андрей Зогравски от „Спаси София“ и Еньо Савов от „БСП за България“.

„Реално предлагаме компромисен вариант между различните предложения. Като ще има синя и зелена зона, както досега, с увеличение на обхвата на зелената, която ще включва квартал „Банишора”, южната част на София до бул. „Каблешков“, „Гео Милев“ и „Слатина“, „Изток“ и „Изгрев“, част от „Дианабад“, „Коньовица“, „Студентски град“ и „Подуяне“. Последните две са по предложения на районните кметове”, обясни Ставрев.

„Синята зона започва да работи в неделя и в празнични дни, уеднаквява се работното време от 09.00 ч. до 21.00 ч., за да могат хората сутрин да закарат децата на училище. За първи път от 20 години предлагаме парите, които плащат живущите в зоните за паркиране, да остават в тези квартали и да се инвестират след решение на СОС за изграждане на инфраструктура, на паркинги, на ремонт на тротоари. Практически синята зона вече ще струва 2 евро на час, а зелената – 1 евро на час”, допълни той.

► От кога?

Промените влизат в сила от 5 януари, но новите зони постепенно ще се въведат в рамките на следващата година, защото има нужда технологично време.

„Няма да има червена зона, въпреки че смятаме, че е доста необходимо да облекчи строгия център на града, където местата са най-дефицитни. Но това, което е важно да кажем, е, че почти три пъти се вдига цената на служебния абонамент, защото искаме да намалим местата, които се превземат. С вдигането на цената очакваме около 30% от паркоместата да отпаднат, ползвателите да се откажат, което са 500–600 нови места в рамките на зоната, за да могат да се ползват от живущи”, обясни Зогравски.

Според БСП обаче няма никаква реформа.

„Това е едно увеличаване на цените и реално превръщането на центъра в един много скъп паркинг, а покрайнините – в малко по-евтин. Знаете, че многократно сме повтаряли, че местата са едни и същи за София и те не се увеличават. Защото, когато имате N на брой места и по 100 лева да стане едно, не се променя нищо. За някои хора колата е необходимост, тя не е лукс, както колегите се опитват да кажат. Те точно тези хора ограничават. Второто, което колегите не казнат, е, че стойността на тази така наречена реформа, както искате да я кажете, е 11 милиона”, смята Савов.

