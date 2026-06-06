Силна буря с проливен дъжд и градушка премина над Монтана. Около 16 ч. над града се е изсипало голямо количество дъжд, придружен от градушка с големината на грахово зърно.

От Хидрометеорологичната обсерватория край Монтана коментираха за NOVA, че градушката не е била еднакво интензивна във всички части на града. Дъждът и силният вятър засегнаха и селата в района на Монтана.

Към момента няма информация за нанесени щети.