В Долината на розите и по-точно в Казанлък започват кулминационните дни в празника на розата. Розовият цвят е определено на мода, а така се сещаме и за виното розе, което също е в този цветови нюанс.

В Казанлък преди 15 години стартира първият в България фестивал на виното розе. В него участват всички винопроизводители в България и именно там ще бъде определено най-доброто вино розе за тази година. Каква е тенденцията при българските вина розе и дали българинът консумира този тип вина?

Как да съхраняваме виното и как да го поднасяме

Организатор на първия фестивал на виното розе, Анна Дундакова. Според нея към момента има спад на интереса към този тип вина. По принцип българите харесват по-плътните и ароматни розета, но има и все по-голям интерес към по-леките и елегантни стилове.

Днес се определя и победителя в конкурса за най-добро българско розе.

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