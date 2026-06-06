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Каква е традицията при българските вина от този вид
В Долината на розите и по-точно в Казанлък започват кулминационните дни в празника на розата. Розовият цвят е определено на мода, а така се сещаме и за виното розе, което също е в този цветови нюанс.
В Казанлък преди 15 години стартира първият в България фестивал на виното розе. В него участват всички винопроизводители в България и именно там ще бъде определено най-доброто вино розе за тази година. Каква е тенденцията при българските вина розе и дали българинът консумира този тип вина?
Как да съхраняваме виното и как да го поднасяме
Организатор на първия фестивал на виното розе, Анна Дундакова. Според нея към момента има спад на интереса към този тип вина. По принцип българите харесват по-плътните и ароматни розета, но има и все по-голям интерес към по-леките и елегантни стилове.
Днес се определя и победителя в конкурса за най-добро българско розе.
Повече гледайте във видеото.
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