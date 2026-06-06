16 наводнени къщи, два разрушени моста и загинали селскостопански животни. Това е равносметката след поройните дъждове и последвалото наводнение във варненското село Медовец.

А причината да се стигне до тук не е само поройният дъжд, но и непочистеното дере, което се намира в близост. Вече втори ден продължава разчистването на щетите, а в него се включват и доброволци от Варна и Дългопол.

Наводнени къщи, пострадали животни и съборен мост в село Медовец след проливните дъждове

Няма пострадали или бедстващи хора. Кметът на селото Мустафа Исмаил каза, че шест къщи са "тотално под вода". Според него деретата не са почиствани от 30-40 години, като те трябва и да се бетонират. Причината за непочистването е, че общината няма средства, а дерето е държавно. Той призова държавата да помогне.

Кметът изрази благодарност на доброволците, които участват в почистването след бедствието.

Хората разказват, че са били принудени да бягат към по-високите части, за да спасят живота си, докато водата е поглъщала автомобили и дворове. Някои от колите са останали затънали в кал и вода, а възстановяването продължава и днес с помощта на техника и доброволци.

Местните жители са категорични, че подобно бедствие не помнят. Според тях причината не е само в силния порой, но и в липсата на навременни мерки за предотвратяване на подобни ситуации.

Кметът на селото обясни, че общината вече е описала щетите и е направила необходимото според възможностите си, но не разполага с достатъчно средства за трайно решение на проблема. По думите му е необходимо дерето, което е държавна собственост, да бъде укрепено и обезопасено, за да се предотвратят бъдещи наводнения.

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