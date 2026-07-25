"Между истината и спекулациите, има голяма разлика. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП: Нула лева несъответствия, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи, над разходите. Никога не съм получил и един лев обществени средства", каза вътрешният министър Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

Коментарът на Демерджиев идва по повод на брифинг на НАП и данни за ревизията за имотното му състояние.

"Големият въпрос, от който статуквото бяга, е как в България се влиза в политиката с празен джоб, а се излиза със стотици милиони за една година. Това е истинският проблем на страната и точно този разговор ги влудява. Те няма да ме спрат! Няма са ме разколебаят със спекулации и няма да ме откажат! Паниката им показва, че към на прав път и няма да се отклоня от него", пише още той.

Малко по-рано, след като данните бяха изнесени, депутатът от ДПС Хамид Хамид каза в пост във Facebook , че "Демерджиев е в паника".

Редактор: Никола Тунев