Ревизията на вътрешния министър Иван Демерджиев не е показала допълнителни задължения извън декларираното от него. Доходите му значително превишават разходите, а всички негови средства са с доказан произход, включително използваните за придобиване на имущество. Това съобщи директорът на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова пред журналисти в Бургас.

По думите ѝ ревизионният акт показва, че министърът няма нарушения или допълнителни задължения. На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура. В хода на проверката приходната агенция е анализирала всички доходи на Демерджиев, тяхното деклариране, движимото и недвижимото му имущество, начина на придобиването му, финансовите активи, участията в дружества, банковите сметки в страната и чужбина, наличните парични средства, както и евентуални заеми, кредити и пътувания в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, връчен на 9 септември 2025 г., който е с нулев резултат. От приходната агенция посочиха още, че всички дължими данъци са били платени в срок.

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На въпрос дали ревизията е установила притежание на 114 имота, от НАП заявиха, че не могат да потвърдят конкретния брой, тъй като не разполагат с ревизионния доклад. От агенцията подчертаха единствено, че цялото имущество е било предмет на проверка и крайните изводи остават непроменени - липсват нарушения, липсват допълнителни задължения, а произходът на средствата е доказан.

Освен това бяха представени данни от извършените съвместни контролни действия при акция на НАП и Агенция „Митници“.

От Националната агенция за приходите отчетоха, че започналата на 29 юни лятна контролна кампания по Черноморието продължава, като до момента са извършени над 1500 проверки. При тях са установени 470 нарушения, което означава, че приблизително всеки трети проверен обект не спазва данъчното законодателство.

Най-често констатираните нарушения са неиздаване на касови бележки, предоставяне на нефискални бележки, наподобяващи касов бон, както и разлики в касовата наличност. Инспекторите са открили още 14 обекта без касови апарати, в седем търговски обекта са издавани фалшиви бележки вместо фискални бонове, а 10 работодатели не са подали в НАП необходимата информация за осигуряването на наетите от тях служители.

НАП установи нарушения в близо 1/3 от проверените обекти по Черноморието

В Бургас и областта са проверени 811 търговски обекта, като нарушения са установени в 319 от тях, което е повече от 1/3 от всички проверки. Там са констатирани девет обекта без касов апарат, а в седем случая клиентите са получили нефискални бележки вместо касови бонове.

От началото на годината до момента НАП е извършила над 27 000 проверки в цялата страна, при които са установени близо 11 000 нарушения.

По Закона за въвеждане на еврото приходната агенция е съставила 1550 акта за административни нарушения, а вече са издадени около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро.

Васил Рейзов от Агенция „Митници“ добави, че са констатирани две нарушения по акцизното законодателство - липса на разрешителни за държане на тютщневи изделия. Предстои съставяне на актове.