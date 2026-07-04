Националната агенция за приходите е проверила над 330 търговски обекта по Черноморието за по-малко от седмица в рамките на традиционната си лятна контролна кампания, започнала на 29 юни.

При инспекциите са установени нарушения в около 100 обекта. Най-често констатираните проблеми са неиздаване на касови бележки и разминавания между отчетените обороти и наличните средства в касите. Два търговски обекта са били запечатани, след като проверяващите са установили, че работят без касови апарати.

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„Основната ни цел е да подобрим фискалната дисциплина, да насърчим доброволното спазване на правилата и да гарантираме честна конкурентна среда“, заяви директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова.

Освен спазването на данъчното законодателство, инспекторите следят и дали сезонните работници са наети с трудови договори и се осигуряват върху реалните си възнаграждения.

Паралелно с това НАП контролира и изпълнението на Закона за въвеждане на еврото в България. От агенцията посочват, че продължават проверките за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги във връзка с предстоящото въвеждане на единната европейска валута. До момента съвместно с Комисията за защита на потребителите са извършени над 20 000 проверки и са съставени повече от 1300 акта.

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От приходната агенция напомнят, че клиентите имат право да откажат плащане до получаването на касова бележка. Гражданите могат да проверяват издадените фискални бонове чрез мобилното приложение NRA Mobile, както и да подават сигнали за нарушения чрез Информационния център на НАП.

Редактор: Цветина Петкова