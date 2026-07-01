Инспектори на Националната агенция за приходите извършиха проверки в заведения по крайбрежната алея във Варна в рамките на лятната контролна кампания на институцията.

По думите на директора на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова инспекторите следят за издаването на касови бележки, наличностите в касите, отчетените обороти и спазването на данъчното и осигурителното законодателство. При една от проверките вече е установено неиздаване на фискален бон.

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Проверките продължиха през цялата нощ, а при констатирани нарушения се налагат санкции. Глобите за неиздаване на касова бележка могат да достигнат над 2000 евро.

Освен за укриване на обороти, НАП проверява и дали служителите работят с трудови договори и се осигуряват върху реалните си възнаграждения.

Контролните действия са част от засилените проверки по Черноморието през летния сезон. Приходната агенция продължава и съвместните си акции с Комисията за защита на потребителите, насочени към необосновано повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото.

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Според Анна Митова търговците стават все по-дисциплинирани, въпреки че все още има случаи на неспазване на законовите изисквания.

Редактор: Цветина Петкова