"Имам имоти, за разлика от някои хора. Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Пеевски имах много подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад. Тя провери доходите и имуществото ми и установи, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка". С тези думи вътрешният министър Иван Демерджиев, коментира изнесената информация от заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид по-рано през деня, касаеща имотното състояние на него и семейството му.

Демерджиев беше категоричен, че при него няма промяна в имущественото състояние с придобиване на стотици милиони за една година. "Не съм забогатял по този начин. Година след година съм се трудил и съм развивал адвокатската си практика. Всичко това е надлежно декларирано и документирано", категоричен е той.

ДПС: Иван Демерджиев се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти

Вътрешният министър отрече обвинението, че е използвал Министерството на земеделието, за да бъдат променени статутите на земеделските земи, които притежава, според думите на Хамид. "Не. Никога не съм го използвал. И спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки не вина, а подозрения върху другите. Нека се концентрират върху собствените си действия. Три години, без прекъсване, всички възможни служби в държавата се занимаваха с мен. И за тези три години, под ръководството на тези хора, не установиха нито една причина, освен едно измислено производство", изтъкна Демерджиев.

Той коментира и въпроса ще бъдат ли променени по някакъв начин протоколите за сигурност на летища, гари и друга критична инфраструктура след нотата от страна на Иран. "При всички случаи променяме протоколите за сигурност, защото средата е такава, че опасностите ескалират. Във всеки един момент надграждаме тези протоколи и правим така, че да обезпечим все по-добре както летищата, така и критичната инфраструктура. Така че, независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължим да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички останали, и постоянно подобряваме както организацията, така и техническото обезпечаване", увери силовият министър.

Редактор: Станимира Шикова