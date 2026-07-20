Вътрешният министър Иван Демерждиев се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти. Това написаха от ДПС в пост в страницата си във Facebook.

"PNR-скандалът, в който Демерджиев забърка България, още дълго ще оттеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност", казват още от партията.

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"Всеизвестните факти за целта и действието на закона “Магнитски” и OFAC, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. И по този въпрос има еднозначно становище както на ЕП, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения", пишат още от ДПС и допълват, че мотивите за действията на вътрешния министър са "опит да "бяга пред вятъра" и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти".

Редактор: Никола Тунев