ДПС изпраща сигнал за имотното състояние на вътрешния министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета, както и на дружествата, които двамата пряко контролират или имат участия в тях. Това съобщи на брифинг в Народното събрание заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.

По думите му информацията е получена от Имотния и от Търговския регистри. "Според направените справки, свързани с физическите лица и дружествата, в които те участват или които са свързвани с тях, се установяват общо 411 недвижими имота. От тях седем са апартаменти, а останалите представляват предимно земеделски земи или имоти, свързани с инвестиционни и строителни намерения", обясни Хамид.

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И допълни: "По предоставените данни общият материален интерес по описаните придобивания на физическите лица е около 368 000 лева, а по посочените продажби - около 352 000 лева. За юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви, общият материален интерес по описаните покупки е около 16 385 000 лева, а през последните години са извършвани продажби на стойност над 26 000 000 лева".

Хамид каза още, че има публикации на различни медии, в които се поставят въпроси относно бизнес практиките на дружества, свързвани с Демерджиев. В някои от тези публикации се твърди, че през 2019 г. той е придобил участие от 33% в дружеството Industrial Properties Ltd. "То е придобивало земеделски земи, намиращи се в близост до регулационните граници на населени места в област Пловдив. Посочва се, че част от тези имоти се намират в райони с висок инвестиционен интерес, включително землищата на селата Марково и Брестовица", изтъкна депутатът.

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И обясни, че преди продажбите на определени земи техни собственици са срещали затруднения при промяна на предназначението им, а след придобиването им от свързани с Демерджиев дружества е била извършвана промяна на статута. "Тези твърдения са предмет на публични коментари и следва да бъдат проверени от компетентните институции", изтъкна той.

"Получените документи и информация от Търговския регистър и Имотния регистър ще бъдат предоставени на прокуратурата за преценка и евентуални последващи действия. Въпросите, които остават открити, са свързани с произхода на средствата, начина на придобиване и управление на имотите, както и с ролята на всички институции и лица, които имат отношение към процедурите по промяна на предназначението на земите", посочи Хамид Хамид.

Редактор: Станимира Шикова